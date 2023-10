Færre unge kjenner til ordtak: «Høgt heng dei og ... svingar?»

– Lita tue kan velta ...?

Elevane på Stord folkehøgskule må tenka når me testar dei i ordtak.

– Stor ku?

Stort sett får ordtaka nye vendingar.

Kva skjer? Er ordtaka i ferd med å forsvinna?

– Dette var litt flaut eigentleg. Det kan verka som at ordtaka er i ferd med å døy ut, seier elev Ada Gundersen.

Ada Gundersen er elev på Stord folkehøgskule. Ho seier unge i dag blant anna bruker men frå nettet til å skildra ting. Foto: Eli Bjelland / NRK

Fører til misforståingar

Rektor Torunn Laurhammer har jobba i skuleverket i 30 år.

– Unge kjenner til færre og færre ordtak. Dei anar ikkje kva veldig mange av ordtaka betyr, og nokre misforstår dei rett og slett.

– Er det eit problem?

– Eg trur me mistar noko, men så har unge folk andre måtar å kommunisera på. Og deira kommunikasjon når ikkje alltid gjennom til oss. Språket er jo i utvikling.

Rektor Torunn Laurhammer merkar at beskjedane til elevane ikkje alltid når fram viss ho bruker ordtak. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ordtaka har ulike opphav, og mange av dei er fleire hundre år gamle. Dei stammar til dømes frå bibelen, antikken eller frå andre litterære verk, og har vandra frå land til land.

Ordtaka er livsvisdom, som er konsentrert i ei enkel setning. Ofte blir dei brukte for å kritisera eller kommentera noko som skjer.

Fjerna frå læreplanen

– Ordtaka har aldri vore eit ungdomsspråk, seier Margunn Rauset, som er forskar og leiar for ordboksmiljøet ved Universitetet i Bergen.

Det er likevel mykje som tyder på at unge folk kjenner til færre ordtak enn før. No er dei også tekne ut av læreplanen.

I planen frå 1997 var dette eit læremål: «finna nokre ordtak i sitt eige nærmiljø, granska lokale stadnamn og snakka om kva dei tyder.»

Utviklinga i læreplanane om ordtak Ekspander/minimer faktaboks I læreplanen i norsk frå 2018 kan læraren til dømes velja å bruka ordtak i desse samanhengane: utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk (1-2.trinn)

leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord (1-2.trinn)

sammenligne ord og uttrykk i norsk og andre språk (3-4. trinn) Ein kan også bruka ordtak i andre fag, til dømes når ein arbeider med samfunnsfag. I læreplanen i norsk frå 2006 var ordtak nemnd eksplisitt: gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk (1-2. trinn) I læreplanen frå 1997 var det endå meir konkret: finne nokre ordtak i sitt eige nærmiljø, granske lokale stadnamn og snakke om kva dei tyder (4. trinn) Kjelde: Utdanningsdirektoratet

I den nyaste læreplanen er ordtak ikkje nemnd spesielt.

– Slik sett kan nok dei gamle ordtaka vera litt utsette, fordi samfunnet og tekstkulturen endrar seg, forklarer kommunikasjonsrådgivar Lin Margrethe Bull-Valen i Utdanningsdirektoratet.

Lars Pedersen Abotnes og medelevar ved Stord folkehøgskule kan ikkje hugsa å ha lært om ordtak på skulen. – Men det er kjekt å kunna uttrykk. Eg liker å bruka «rette ræva som fis». Foto: Eli Bjelland / NRK

Språkrådet har også inntrykk av at kunnskapen om og bruken av ordtak og ein del faste uttrykk forsvinn ut. Blant anna er det fleire no som slit med spørsmål om uttrykk på ein språkprøve for å bli korrekturlesar.

«Winter is coming» på sjukeheimen

Forskar Margunn Rauset trur fleire faktorar bidreg til at unge ikkje kjenner ordtaka.

Blant anna at dei les andre typar tekstar i dag enn dei gjorde før. Ofte mykje kortare tekstar, der dei tradisjonelle ordtaka ikkje er veldig synlege.

Ho er likevel ikkje uroa.

– Eg trur at dagens unge kjem til å sitja på framtidas eldrebustader og bruke sine ordtak, men det er ikkje sikkert det er dei same som me bruker. Her speler blant anna populærkulturen inn.

– Kanskje seier dei «winter is coming» viss det er noko faretruande som skjer. Eller kanskje har dei laga ein norsk variant av det.

Og allereie i dag bruker me ordtak på ein annan måte enn før. Rauset viser til ordtaket «den som kjem først til mølla, får først mala» som døme, der me no seier «førstemann til mølla».

Nokre ordtak er uansett modne for skraphaugen.

– Som til dømes: «den beste kona er minst omtalt». Som at det beste du som kvinne kan oppnå i livet, er at ingen snakkar om deg.

Forskar Margunn Rauset er ikkje uroa for ordtaka. – Me bruker dei berre litt annleis enn før. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

«Brent barn har mange namn»

– Brent barn ...?

– Då tenkte eg automatisk på «kjært barn har for mange namn», men det trur eg ikkje er rett med «brent barn har mange namn» Haha!

Elevar på Stord folkehøgskule hugsar ikkje at dei lærte om ordtak på skulen, og møter dei sjeldan i kvardagen.

Det er ikkje noko 22 år gamle Bastian Svendby saknar.

– Det kan jo vera at eg lærer meg dei når eg blir eldre, men eg trur ikkje det. Er det noko som naturleg kjem når ein blir eldre og får ungar, til dømes?, ler Løvstad.

Bastian Svendby Løvstad har høyrt besteforeldra bruka ordtak, men synest ikkje det er naudsynt for unge å læra dei. Foto: Eli Bjelland / NRK

Sjølv om elevane feila på dei aller fleste ordtaka, er det særleg eitt fleire har kjennskap til.

– Mange bekkar små ...?

– ... noko med elv! Blir til ei elv! (rett svar er « ... gjer ei stor å», der «å» betyr nettopp elv)