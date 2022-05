Russebiler med høy musikk og during fra bassen er et velkjent vårtegn for de fleste.

– Vi skal liksom være kongelige. Bilen vår er ganske blå, så du ser den fort.

Det sier Førde-russen Renate Silvia Sørbotten. Hun og vennene Iren Øvrestrand og Fredrik Sinde er på russebilen «Blue Blood».

For de var det et naturlig valg å ha russebil Men det har det ikke vært for alle

I år er det nemlig færre russebiler og russebusser på veiene sammenlignet med 2019.

Pandemien kan ha skylden

Årlig tilbyr Statens vegvesen gratis kontroll av russens kjøretøy.

Etter kontroll, som holdes i hele landet, får russen en oblat på bilen sin.

Antall oblater bestilt av trafikkstasjonene har sunket betydelig de siste årene.

I 2020 og 2021 ble russefeiringen avlyst. Dermed er dette er første normalår etter pandemien.

Likevel har ikke flere meldt seg for Statens vegvesen.

Russen tror koronapandemien kan ha ført til at det er færre kjøretøy i år.

– Tidligere russ har jo kunnet bruke mye tid på å samle opp penger til russetiden. Korona har stoppet folk fra å kunne gjøre dugnad, sier Sørbotten.

NEDGANG: I år er det færre som velger å ta russefeiringen på buss eller bil. Foto: Synnøve Hole / NRK

Bruker ikke kjøretøy i feiringen

Også inspektør ved Bergen trafikkstasjon, Lars Christian Vikøren, har merket at færre russ kommer inn med kjøretøyene sine.

Han gjennomfører kontroller i Bergen, Voss, Førde og Nordfjordeid.

– Det er en betydelig nedgang. I samme område før pandemien hadde vi 56 kjøretøy på kontroll, mens i år hadde vi 28.

Han presiserer at kontrollene er et frivillig tilbud, derfor blir tallene mer en indikator på hvor mange kjøretøy det er på veiene.

Han tror russen i mindre grad enn før bruker bil i feiringen sin.

– Når jeg spør russen om de skal til Kongeparken eller andre stevner, så informerer de om at de skal det, men at de skal ta tog eller buss.

I år er det færre av disse å se på veiene kan det tydes fra kontrollene til Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Om nedgangen er en trend for fremtiden vet han ikke med sikkerhet:

– Jeg tror det kan være litt lokale faktorer også. Russen snakker med hverandre om hvor og hvordan de har tenkt til å gjennomføre feiringen. For de fleste steder feirer de jo den sammen.

Behovet er ikke der for alle

Slik er det for russen på Stord forteller russepresident Emil Steinsbø til Stord24.

Russepresidenten på Stord, Emil Steinsbø, tror ikke folk vil bruke tid eller penger på russebiler. Foto: Privat

Der er det ingen russebusser eller russebiler i år.

– Her på Stord har vi ikke det store behovet for det. Du kan vel kalle oss miljørussen, sier Steinsbø til avisen.

For russen på Blue Blood ble russefeiringen satt til Mo, like utenfor Førde. Uten gode kollektivtilbud må man ha bil for å komme til.

– Jeg vet at det var en del grupper som ikke skulle ha bil originalt, men som endte opp med det på grunn av tilgjengeligheten, sier Øvrestrand.

Om russebilene forsvinner i fremtiden vet de ikke helt:

– Men vi har hvert fall noen av neste års russ som er interesserte i vår bil!