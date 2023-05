Færre folk i fleire kommunar

Statisk sentralbyrå sine befolkningstal for første kvartal i år syner at Noreg no har 5,5 millionar menneske. I Sogn og Fjordane er Sogndal, Sunnfjord og Stad dei tre kommunane som har mest vekst i folketalet. I andre enden av skalaen finn vi Høyanger, Fjaler og Bremanger.