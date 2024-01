Færre cruiseskip til Nordfjord

Det er venta 30 færre cruiseanløp til Loen og Olden i 2024 samanlikna med fjoråret. Likevel er det venta at like under 350.000 passasjerar vil stige i land inst i Nordfjorden, skriv Fjordingen. Komande sesong er det booka 125 anløp til Loen og Olden, medan det året før var 154 anløp og 360.000 passasjerar.