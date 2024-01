F-35 flaug over Bergen i dag

Like over klokka 13 flaug eit kampfly av typen F-35 over bergensområdet. Det lagar nok støy til at ein kunne høyra den kraftige lyden, melder BT.

– Det har floge langs Vestlandskysten og snudd på Sola, seier Øyvind Byre i Luftforsvaret til avisa.