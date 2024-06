Evaluering viser at det er for lite leik i skolen

Regjeringa fekk i dag ei evaluering av seksårsreforma i barneskulen. Reforma kom i 1997 og seinka alderen for skulestart frå sju til seks år. Evalueringa er lagt fram av Oslo Met.

Eit av hovudfunna er at det er for lite leiking i skulen.

– Evalueringa viser at det er for lite leik i skulen i dag, samanlikna med intensjonen i seksårsreforma og kva forskinga seier om korleis born best lærer, fortel Elisabeth Bjørnestad, professor ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium ved Oslo Met.