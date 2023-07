Evakueringsordren oppheva etter steinskredet i Flåm

Innbyggjarane som natt til laurdag måtte evakuerast frå skredområde i Flåm, kan igjen flytte tilbake til husa sine. Ifølgje ordføraren i Aurland, Trygve Skjerdal skal politiet ha oppheva evakueringsordren laurdag kveld. Skjerdal fortel også at dei nærmaste naboane til skredet har vore utan straum, men at det no skal bli ordna.