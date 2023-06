Evakuering etter ammoniakklukt på Straume

Naudetatane rykte ut til Kystbygarasjen på Straume i Øygarden etter melding om lukt av ammoniakk onsdag morgon like før klokka 7. Klokka 07.42 melder politiet at det er kontroll på situasjonen. Like etterpå vart garasjen opna att.

Staden blei sperra av og bygget evakuert. Garasjen der lukta kom frå er tilknytt eit kjøpesenter.

– Klokka 06.57 kom det inn ein automatisk brannalarm og ein automatisk gassalarm frå garasjeanlegget, seier vaktkommandør i brannvesenet, Jostein Steinsland Hauge.

Både politi og brannvesen på staden stadfesta at det lukta.

– Det er ikkje unormalt at det luktar litt der, seier Hauge. Politiet melde like over 07.30 at det ikkje var noko endring i omfanget eller lukta. Dei konkluderer med at hendinga skjedde i samband med at det nyleg blei utført service på eit anlegg.

Helsenorge skriv at å pusta inn ammoniakkgass i høge konsentrasjonar raskt kan gi alvorlege symptom. Faren er størst innandørs og i situasjonar der ein er tett på gassen.

Ingen blei skadde i hendinga og trafikken går som normalt på staden.