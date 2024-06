Evakuerer steinknuseverk etter brann – har opprettet sikkerhetssone

Nødetatene er på vei til Sløvåg i Gulen etter melding om brann på et steinknuseverk. Ifølge brannvesenet kommer det mye svart røyk fra anlegget.

– Observert store flammer, melder politiet.

Det er opprettet sikkerhetsavstand på 100 meter og startet evakuering.

Brannen skal være i et transportbånd, ifølge politiets opplysninger. Per nå er det ikke fare for spredning.

Det er ikke meldt om personskade.