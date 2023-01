Evakuerer eldresenter etter brannalarm

Politiet starta evakuering av eit eldresenter på Nesttun etter at ein brannalarm gjekk av like før kl 14. Det viste seg at røyken stamma frå matlaging i ei leilegheit.– Akkurat no er det nok ikkje trong for full evakuering, men me måtte starta evakuering før me fekk klarheit i kor røyken kom frå, seier operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt.