EU-parlamentet vedtok resolusjon mot Norges åpning av gruvedrift på havbunnen

EU-parlamentet har med stort flertall vedtatt resolusjonen som uttrykker sterk bekymring for at Norge har vedtatt å åpne for utvinning av havbunnsmineraler.

523 av parlamentets 751 representanter stemte for resolusjonen, mens 34 stemte imot.

I resolusjonen går EU-parlamentet også inn for et internasjonalt moratorium, det vil si en midlertidig utsettelse, på all gruvedrift på havbunnen.