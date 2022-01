Etterlyst mann pågrepet for voldtekt i Bergen

Politiet melder om pågripelsen i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet på Danmarks plass etter tips fra en som mente å kjenne mannen igjen fra bildene i politiets etterlysning. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Han ble fraktet til arresten på politihuset i Bergen. Han er siktet for voldtekten og vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier Kaj Wigum, som er mannens forsvarer, til NRK.

Gikk ut med etterlysning

Det var tirsdag 21. desember at en tenåringsjente skal ha blitt voldtatt i Nygårdsparken i Bergen. Parken er en populær park nær sentrum i byen.

Den fornærmede er en jente i tenårene. Politiet ønsker ikke å gå ut med eksakt alder på henne, annet enn at hun er under 18 år.

Etter voldtekten gikk politiet ut med en etterlysning av en mulig gjerningsmann, med signalement og bilde.

De ba også om at personer som hadde oppholdt seg i og ved parken mellom klokken 21 og 21.30 tirsdag skulle melde seg.

– Politiet ser svært alvorlig på denne saken. Det er en sak vi prioriterer høyt, sa politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt.

Politiet vil be om at mannen blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De er redd for at han både kan ødelegge bevis eller rømme landet.