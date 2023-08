Måndag føremiddag omkom ein lastebilsjåfør i 50-åra då ei gangbru i Olsvik i Bergen ramla ned på førarhuset. Truleg var det krana på køyretøyet som reiv med seg ei gangbrua, men politiet har ikkje stadfesta dette.

Det var Stein Aksel Dale (51) som omkom, melder arbeidsgivaren hans, Steinsenteret Åsane Sand og Singel, tysdag føremiddag. Det skjer i samråd med dei pårørande, opplyser dei til NRK.

– Me har vore på liknande oppdrag tidlegare, sa innsatsleiar frå brannvesenet, Jørn Davidsen på ulykkesstaden.

Davidsen etterlyser no at styremaktene går gjennom tryggleiken, anten det gjeld styrken på bruer, eller alarm på lastebilar som varslar viss krana ikkje er senka.

For liknande ulukker har skjedd dei siste åra. I februar skjedde det på Sollihøgda i Bærum i vinter. I 2021 var det to tilfelle i Bergen, først med ein trailer under ei jernbanebru og seinare med ein betongbil under ei gangbru.

– Det er viktig at dei gjer tiltak slik at me slepp å hamna i fleire slike hendingar igjen, meiner Davidsen.

Jørn Davidsen i Bergen brannvesen etterlyser tiltak for å unngå fleire ulukker der tyngre køyretøy riv ned bruer. Foto: SILJE ROGNSVÅG / NRK

Opplevde tilsvarande ulukke

For Egil Askvik vekkjer denne ulukka vonde minne.

Det er rundt 20-30 år sidan han var med på å henta ut ein sjåfør som omkom i ei tilsvarande dødsulukke ved marinebasen Haakonsvern i Bergen.

– Han hadde rett og slett gløymd å legga ned krana. Innkøyringa til Haakonsvern hadde den gongen ein stor betongportal. Krana reiv ned betongen, som hamna på førarhuset, fortel Askvik.

Sjølv var han berre femti meter unna, og var den som klatra inn i det øydelagde førarhuset for å løysa bremsene så lastebilen kunne slepast vekk.

– Så eg såg mannen. Han var dessverre død.

Askvik seier ulukka i Olsvik i går verkar ganske tilsvarande. Han meiner risikoen for å køyra med krana oppe burde vore fjerna, rundt 20 år etter dødsulukka han opplevde på nært hald.

– Det er dumt og unødvendig at det skjer om att, fordi ein ikkje har lært av gamle feil.

Han meiner alle kranbilar eller lastebilar må ha alarm viss kran eller vippeplan ikkje er nedsenka.

Uvisst om ulukkesbilen hadde alarm

Fylkesleiar Jan Ove Halsøy i Norges lastebileierforbund opplyser at nyare køyretøy har slikt varslingssystem.

– Viss krana ikkje er pakka saman, går det ein alarm når sjåføren kjem inn i førarhuset. Viss bilen likevel skal flyttast med krana oppe, må sjåføren kvittera ut at dette er eit medvite val, seier han

Dette systemet har kome i bruk etter ein del hendingar der bilar har køyrd med kran, vippeplan eller betongpumpe oppe.

– Eg kan ikkje uttala meg om kva tryggleikssystem bilen i Olsvik hadde. Det er opp til Vegvesenet eller politiet, seier Halsøy.

Han legg til at han føler veldig med familien og kollegaene hans.

Jan Ove Halsøy i Noregs lastebileierforbund veit ikkje kva alarmsystem ulukkesbilen hadde. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Brua var «laus»

Eit anna tryggleiksaspekt etter ulukka, er at gangbrua over fylkesvegen i Olsvik ikkje var festa i endane. Brua var rett og slett eit betongelement som låg laust og dermed lett kunne forskyvast sidelengs.

Denne konstruksjonsmåten vart brukt ein god del på 1970- og 80-talet. Ulukkesbrua er frå 1982.

– Denne brutypen vart brukt tidlegare. Me registrerer at desse bruene er sårbare for sidekrefter og ikkje taklar påkøyrsel særleg godt. Krava har endra seg over tid. I dag blir bruer bygd på ein heilt annan måte.

Det seier Dina Lefdal, avdelingsdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune. Ho veit ikkje kor mange slike uforankra bruer som finst.

Avdelingsdirektør Dina Lefdal i Vestland fylkeskommune veit ikkje kor mange uforankra gangbruer som finst. Foto: NRK SOGN OG FJORDANE

– Me veit i alle fall at det vart brukt ein del i bergensområdet. Talet der og andre stader må me komma tilbake til.

– Har det vore tema å skifta ut alle desse lause bruene?

– Me har ikkje diskutert det i realitet. Det er ein stor kostnad. Førebels har me sett at me må leva med dei bruene me har inntil vidare.

– Vil denne ulukka endra på det?

– Det kan eg ikkje seia no.

Alle bruer blir inspiserte kvart femte år, slik reglane er. Ulukkesbrua hadde hovudinspeksjon i 2018 og skulle sjekkast igjen i år.

Naboar var redde for brua

Cecilie Bygnes bur like bak ulukkesstaden.

– Det er tragisk at liv skal gå tapt. Det er ubehageleg, rett og slett katastrofalt, seier ho.

Både Bygnes og andre bebuarar i området NRK har snakka med, fortel om at fleire enkeltpersonar har sendt klage til kommunen fordi dei ere uroa for at gangbrua verka nedsliten.

– Eg har sett armeringsjernet gjennom hol i brua, og at dei har blitt lappa. Me har vore redde for å både gå over og køyre under brua. Det har falle ned steinar når folk eg kjenner har køyrt under brua. Ein kjenner det jo litt i magen, seier Bygnes.

Cecilie Bygnes peiker på ei gangbru like ved ulukkesstaden. Foto: SILJE ROGNSVÅG / NRK

I februar konkluderte ein konsulentrapport at brua hadde sige ned på midten og var i så dårleg stand at det var på tide med rehabilitering, skriv BT. Men Bergen kommune, som har ansvar for drifta av gangbrua, avviser at brua var utrygg å bruka for gåande og syklande.

Bæreevna til brua er uansett ikkje relevant for den belastninga den vart utsett for i ulukka måndag.

Bygnes kjem likevel med ein klar beskjed:

– Nå må dei gå gjennom alle gangbruene her. De må riva dei ned og bygga dei opp igjen.