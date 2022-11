Etterforskar vidare

Stord Politikammer får no ansvaret for den vidare etterforskinga av dødsfallet på Stord laurdag morgon. Det seier Erik Engløkk, som er jourhavande jurist i Sørvest politidistrikt. Ein mann i 50-åra sikta for å ha etterlatt ein person i hjelpelaus tilstand. Politiet opplyste i går at mannen var lauslaten etter avhøyr fordi mistanken er svekka.