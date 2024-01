Etterforskar valdtektssak – to menn sikta

Ei ung kvinne har meldt eit seksuelt overgrep til politiet i Stad. Hendinga skal ha skjedd i helga, skriv Fjordabladet. – To personar er arresterte og sikta. Dei vert framstilt for varetektsfengsling i dag tysdag, seier Askel Rødland, straffesaksansvarleg i Sogn og Fjordane til Fjordabladet. Det er to unge menn som er sikta.