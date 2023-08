Etterforskar om kranulukke var teknisk svikt

Måndag omkom ein 51-åring etter å ha køyrd ein lastebil inn i ei gangbru. Politiet jobbar framleis med å finne ut kva som skjedde.

– Etterforskinga vil rette seg mot kvifor lastebilkrana var heva. Om det er teknisk eller menneskeleg feil. Og kvifor brua fall ned. Vil ei bru tole å bli truffe av ei lastebilkran eller ikkje, seier påtaleansvarleg i Vest politidistrikt, Benjamin Zuidhouk Larsen, til NRK.

Politiet har avhøyrd to vitne som såg sjølve hendinga, og ei handfull andre som kom til staden rett etterpå.

Hypotesen er no at det er krana som er årsak til at brua fall ned. Spørsmålet er altså kvifor krana stod oppe.

Politiet seier at saka er prioritert, men at dei ventar på at eksterne, teknisk sakkyndige skal undersøke lastebilen, noko som kan ta nokre veker, ifølgje Larsen.

Han opplyser til NRK at dei har innhenta eit videoopptak frå staden, men at det er dårleg kvalitet på.

– Det viser ikkje sjølve hendinga og har litt avgrensa verdi.

Han oppmodar folk til å ta kontakt om dei har videopptak, ifølgje BT.