Etterforskar framleis valdshending

Politiet etterforskar framleis ei valdshending som fann stad under Jordeplerock. Det melder Sogn Avis. To vaksne menn, heimehøyrande i Sogn hamna i ei konflikt og det skal ha enda med at den eine av dei blei slått medvitslaus og vart send til Lærdal sjukehus. Dette er ei alvorleg sak som me har brukt mykje ressursar på, seier Marit Breistøl, tenestestadsleiar for politiet i Årdal, Lærdal og Aurland til avisa.