Etterforskar dødsfall på Stord

Ein død person vart sundag ettermiddag funnen i Sagvåg på Stord. Då hadde leitemannskap søkt etter mannen sidan laurdag kveld.

– Vedkommande vart funnen i sjøen. Han vil no verta sendt til obduksjon, seier etterforskingsleiar Roald Raunholm ved Stord politistasjon.

Han understrekar at dei ikkje mistenkjer noko kriminelt, men at dei etterforskar saka vidare for å finna ut kva som kan ha skjedd.

Avdøde er ein mann i 30-åra. Pårørande er varsla.