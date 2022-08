Straumprisrekordane har stått i kø dei siste vekene. Måndag mellom klokka 19 og 20 nådde kraftprisen historisk rekord. I Sørvest-Norge var prisen inkludert avgifter over 10 kroner per kilowatt-time.

No har Etne kommune i Sunnhordland sett seg nøydde til å ta grep for å hanskast med dei galopperande straumutgiftene.

– Me prøver å skru ned temperaturen på ein del kommunale bygg. Og me vil sjå til at lysa blir slått av. Og me undersøker kvar me kan bytta til ledlys, seier ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Temperaturen vil bli 19 grader.

– Men dette må sjølvsagt skje i ansvarlege former. Me har jo eldre og sjuke i ein del av bygga våre. Hos pasientar vil temperaturen bli som normalt. Folk skal ikkje sitta og frysa. Me skrur ned varmen i bygg som kommunehuset, skular og barnehagar der det er forsvarleg å ha ein lågare temperatur.

Kommunen vurderer også redusera talet på timar med gatelys om natta.

Frå ein datamaskin styrer driftsoperatør Alf Morten Gravelsæter i Etne kommune varmen på Enge skule. No har dei skrudd ned temperaturen. Foto: Olav Røli / NRK

Fryktar vinteren

Fleire kommunar i området – som Sveio, Fitjar og Bømlo – vurderer akutte straumsparetiltak.

Berre på dei tre siste månadene fekk Etne ei straumrekning på 1,5 millionar kroner. Det er dobbelt så høgt som i same periode i fjor.

Ordføraren fryktar kva som skjer utover vinteren.

– Om sommaren, med stengde skular og barnehagar, er jo forbruket lågare enn elles i året. Det seier seg sjølv at forbruket vårt vil mangedobla seg utover hausten og vinteren, seier ho.

Oddlaug Haugland Lind-Hansen meiner dei enorme prisforskjellane på straum innan Vestland fylke er urimelege. Foto: Olav Røli / NRK

Bortskjemde nordmenn

Samstundes understrekar Etne-ordføraren at energiøkonomisering må til, uavhengig av dagens rekordprisar.

– Straum blir eit knapt gode, så det er viktig at me lærer oss nokre straumsparande tiltak som me kan ta med oss inn i framtida. Me nordmenn har gjerne vore bortskjemde med å gå i t-skjorte innandørs gjennom vinteren.

Ekrheim ser ikkje så mørkt på å justera ned termostaten på jobb.

– Me har ein del å læra av folk i andre europeiske land som tar på seg jakke og ikkje sit i t-skjorte heile året.

Avisa Sunnhordland skriv at Stord kommune så langt i år har brukt over 7 millionar meir i straumutgifter, samanlikna med same periode i fjor.

Ordførar Gaute Straume Epland (Ap) opplyser til NRK at det førebels ikkje er aktuelt med akutte tiltak.

SPARAR: Etne kommune sparar på straumen. Foto: Olav Røli / NRK

Tilrår minst 19 grader

– I Arbeidsmiljølova er det ingen klare temperaturgrenser for inneklima, seier sjefingeniør Kari Mork i Arbeidstilsynet.

Men tilsynet tilrår at temperaturen ikkje er under 19 eller over 26 grader.

– Under 19 grader vil fleire frysa eller føla det ukomfortabelt. Og i eit arbeid der fingerferdigheit og presisjon er viktig, kan det bli vanskeleg viss det blir for kaldt, seier Mork.