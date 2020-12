Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen opplyser om avgangen i en pressemelding fredag.

Brita Øygard har vært direktør for etat for helsetjenester i Bergen, før hun ble midlertidig kommuneoverlege og smittevernoverlege tidligere i høst.

Omstokken skjedde i kjølvannet av at smittevernoverlege Karina Koller Løland sa opp. Hun mente at hun ikke var plassert høyt nok i systemet til at hun kunne utføre jobben sin.

Den siste uken har Øygard vært i permisjon. Hun stilte ikke på pressekonferansen Bergen kommune kalte inn til på mandag, hvor helsebyråd Beate Husa adresserte helsesituasjonen i kommunen.

Helsebyråd Beate Husa sier i pressemeldingen at Øygard går av for å gi etaten arbeidsro i pandemiavdelingen.

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen. Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen, sier Husa i pressemeldingen.

Ny jobb

Samtidig som smittetallene i Bergen har gått ned, har det stormet rundt helsetoppene i kommunen. BA skrev mandag at den tillitsvalgte for alle fastlegene i Bergen ikke har tillit til Øygard. I en annen sak i avisen kritiserte en tidligere legevaktsjef ledelsen i helseetaten.

Øygard skal nå over i ny jobb ved byrådsleder Roger Valhammers avdeling. Spesifikt skal hun jobbe i Samfunssikkerhetens hus.

– Jeg er glad for at en krevende situasjon har fått en god løsning. Jeg er takknemlig for all støtte og positive tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte i kommunen de siste dagene, sier Brita Øygard i pressemeldingen.

Konstituert etatsdirektør Anne-Lise Hornæs vil fungere i stillingen i tre måneder. Stillingen vil bli lyst ut.

Harald Hauge vil være konstituert kommunevernoverlege, og i begynnelsen av neste uke vil Annette Corydon fungere som smittevernlege.

Kommunen jobber med å finne ut av mildlertidige løsninger for smittevernrollen.