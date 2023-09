Et felt er oversvømt på Hardangervegen

Vegtrafikksentralen melder at en kum eller et sluk er tett på Hardangervegen mellom Midttun og Grimen i Bergen. Et felt er oversvømt.

– Det kommer litt brått på. Du kan jo få vannplaning, og hvis du kjører veldig fort ut i en stor dam med fossilmotor kan du faktisk få vann inn i innsugeren og dermed ødelegge motoren, sier trafikkoperatør Jørgen Bøttger.

En entreprenør er på vei til stedet.

– De må finne ut av om det er sluket, eller hva det er, som gjør at det er oversvømt. Så må de fikse opp i det, men de er ikke så langt unna, sier Bøttger.