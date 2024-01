Espresso House stengd endå ein gong

For andre gong på fire månader blei Espresso House på Torgallmenningen i Bergen stengd på dagen, melder Bergens Tidende.

«Generelt svært skittent og inngrodd skitt», skriv Mattilsynet.

Serveringsstaden blei stengd måndag denne veka, men fekk lov å opna igjen i går.

Mattilsynet seier til avisa at det er både overraskande og svært uvanleg at ein spisestad blir stengd to gonger på så kort tid.