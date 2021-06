Naudetatane skal informera ministrane om brannen.

Brannen vart fyrst meldt om torsdag om lag klokka 12, og starta i utgangspunktet som ein liten brann i Fjæreidpollen på Sotra.

Berre timar seinare var om lag 500 menneske evakuerte, og to familiar hadde mista heimane sine.

Brannen er no under kontroll, men branvesenet har åtvara om at det kan ta mange dagar før det ikkje er fare for at brannen blussar opp att.