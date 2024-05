Erna Solberg kom oftare til Stortinget enn Jonas Gahr Støre

Martin Søyland, Postdoktor, Institutt for Statsvitenskap, UiO

- Eg har ikkje oversikt over Solberg si deltaking i voteringar, interpellasjonar, ordinær spørjetime, komitémøte og alminnelege debattar. Det tviler eg nesten på at Vedum har òg. Men om vi antar at han har rett i at Solberg er «borte», kan ein jo spekulere i om ho held ein lågare profil for at veljarane skal gløyme saka om aksjehandelen.