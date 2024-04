– Eg er glad eg har ein fast jobb. Det er kjempefine kollegaer og eg er veldig, veldig nøgd, seier Zaid Asmelash Mehari frå Eritrea.

Ho er oppe grytidleg og vaskar klasserommet i Gaupne i Luster kommune i Vestland. Om nokre timar skal det føregå norskopplæring der.

Mehari er ein del av dei 74,2 prosent av den norske befolkninga som er sysselsette.

Arbeidsminister Tonje Brenna uttalte før påske at det er ei utfordring for integreringa at innvandrarar jobbar mindre enn befolkninga elles. Så kom regjeringa med ny politikk på integreringsfeltet.

Men samtidig er det nokre grupper som skil seg positivt ut i statistikkane, mellom anna ei gruppe frå Eritrea.

– Ganske uvanleg

SSB har undersøkt korleis det har gått med flyktningar som blei busette i Noreg i 2015 og 2016, med tal frå 2022.

I rapporten er det spesielt ei gruppe som stikk seg fram.

Blant flyktningar frå Eritrea i dette «kullet» er 75 prosent sysselsette.

Det betyr at dei overstig nivået for heile befolkninga med 1 prosentpoeng.

– Dette er ganske uvanleg for ei flyktninggruppe med 6–7 års butid, seier Bjørn Olsen i SSB.

For Mehari har det ikkje vore vanskeleg å få seg arbeid, men det har vore ei utfordring å få ein 100 prosent fast stilling. Ho har hatt praksisplassar og ulike vikariat på fleire arbeidsplassar, men er no godt nøgd med jobben sin i Luster kommune. Ho held òg på å ta fagbrev. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

I denne gruppa skil spesielt dei eritreiske kvinnene seg ut.

Samanlikna med grupper som blei busette samtidig, er det langt fleire av dei eritreiske kvinnene som er i jobb.

– Når det gjeld innvandrarkvinnene, viser forsking at mangel på relevant kompetanse, liten tilgang på jobbrelevante sosiale nettverk og kulturelle forståingar av kjønn og familie er dei største barrierane mot å delta i arbeid, seier statssekretær Kjetil Vevle i arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Mehari har ikkje opplevd det som vanskeleg å få seg jobbar, men det har vore ei utfordring å få ein 100 prosent fast stilling.

Sidan 2014 har ho mellom anna jobba og hatt praksis i matbutikk, på kafé, på omsorgssenter, i barnehage og med reinhald.

– Det var ein time her og ein time der. Eg jobba forskjellige plassar samtidig, seier ho.

Vanskeleg å seia kvifor

Line Hilt ved Universitetet i Bergen, som har forska på innvandring og arbeidsliv, seier det er vanskeleg å seia kvifor særskilde grupper gjer det betre enn andre.

– Generelt er innvandrarbefolkninga mangfaldig når det gjeld arbeids- og utdanningserfaring frå heim- og transittland.

Ho viser til at å ha høgare utdanning frå før er positivt for vidare utdanning og sysselsetting etter innvandring. Men:

Det er utfordrande å koma seg inn i arbeidslivet etter innvandring om ein manglar både språkferdigheiter og tidlegare skulegang. Line Hilt professor ved institutt for pedagogikk, UiB

Ho peikar på at flyktningar som har «hol» i skulebakgrunnen sin, til dømes om dei har vore på flukt eller berre har fått sporadisk skulegang i flyktningleirar, kan ha vanskelegare for å få utbyte av vidaregåande opplæring og høgare utdanning.

Sidan ho kom til Noreg frå Eritrea i 2014 har Mehari mellom anna jobba i matbutikk, på kafé, på omsorgssenter, i barnehage og med reinhald. Tidvis har ho kombinert fleire jobbar, fordi jobb og inntekt er viktig for ho. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

Fleire får jobb etter kvart

Dersom ein ser på flyktningar som éi stor gruppe, finn ein at sysselsetjinga i snitt stabiliserer seg på litt over 60 prosent blant dei med lang butid i Noreg.

– Det er få grupper som kjem over 70 prosent uansett butid, seier Olsen i SSB.

For eritreiske flyktningar generelt er sysselsetjingstalet noko lågare.

Tal frå 2022 viser at 68,9 prosent er i arbeid.

Men det finst også andre grupper der mange er i arbeid.

For personar frå Myanmar og Sri Lanka er talet litt over 74 prosent.

– Sistnemnde gruppe har svært lang butid i Noreg, forklarar Olsen.

Tala hans viser at andelen sysselsette aukar med lenger butid.

Også personar frå Bosnia-Hercegovina kjem over 70 prosent i statistikken hans.

Viktig å klara seg sjølv

Statssekretær Kjetil Vevle meiner det er imponerande at så mange av eritrearane som kom til Noreg i 2015 og 2016 er i jobb.

– Kvalifiseringa av nykomne flyktningar skal vera individuelt tilpassa, men me veit at det likevel er store variasjonar i det kommunale tilbodet den enkelte får. Tala tyder på at kommunane har treft godt med introduksjonsprogrammet og oppfølginga av flyktningar frå Eritrea, seier han.

Også han syns det er vanskeleg å peika på enkeltgrunnar til at det er så store skilnader i ulike grupper.

Han seier forklaringa er samansett, og viser til helse, utdanning og årsak til at ein må flykta som nokre av faktorane.

Han meiner tala tydeleg viser at mange av dei som kjem til Noreg ønskjer å bidra i arbeidslivet.

– Å ha ein jobb å gå til er bra for den enkelte. Arbeid er ei kjelde til økonomisk tryggleik, meistring og deltaking i eit fellesskap.

– Viktig å ha kontakt med menneske

Han får støtte frå Mehari.

– For meg er det veldig viktig med arbeid. Det er viktig å ha jobb for å klara seg sjølv, seier ho. Ho viser til at ho og mannen har fire barn, har kjøpt hus og at det er viktig for dei å klara seg sjølve.

– Eg er veldig glad i dei kjekke kollegaene eg har hatt alle plassar, seier Mehari. Ho er stolt av at både ho og mannen hennar er i jobb, og at barna deira tek utdanning. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

I tillegg peikar ho på at det sosiale betyr mykje. Ho trekkjer fram kollegaene sine som viktige.

– For oss som kjem til eit nytt miljø og eit nytt land var det første året var vanskeleg, men no har eg masse folk som hjelper meg. Eg er veldig glad i menneske og det er viktig å ha kontakt med menneske.