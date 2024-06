Equinor starter gransking etter Mongstad-utslipp

Et utslipp av nafta på Mongstad 19.juni har fått Equinor til å starte intern granskning og varsle Miljødirektoratet.

Nafta er en petroleumsfraksjon som er utvunnet ved destillasjon av råolje.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et utslipp av nafta ved Mongstad. Det har vært utslipp fra tank til grunn på ytre anlegg, sier Ellen Maria Skjelsbæk, pressetalsperson for anskaffelser og landanlegg i Equinor, til E24.

Til E24 beskriver Skjælsbæk hendelsen som svært alvorlig, og en hendelse de helt klart skulle ha vært foruten.

Utslippet estimeres til rundt 20 kubikk, noe som tilsvarer rundt 20.000 liter.