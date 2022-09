Equinor hevar beredskapen på alle sine anlegg i Noreg

Equinor har bestemt seg for å heve sikringsnivået i Noreg, som følgje av gasslekkasjen i Østersjøen og observasjonar av uidentifiserte dronar i Nordsjøen.

– Det er basert på den utviklinga vi har sett den siste tida. Det betyr at vi innfører sikringstiltak på kontorstader, installasjonar, forsyningsplassar, helikopterplassar, landanlegg og fartøy i Noreg, seier pressetalsmann Eskil Eriksen til NRK.

– Av omsyn til tryggleiken og effekten av tiltaka vi gjer, ønskjer vi ikkje å gå ytterlegare inn på dei tryggleiksvurderingane og sikringstiltaka som vi gjer, legg han til.

NRK får opplyst at beredskapsnivået vart heva i natt.

HEVAR SIKRINGSNIVÅET: Equinor gjer grep som følgje av gasslekkasjen i Østersjøen. Dei hevar beredskapen på alle sine anlegg i Noreg. Her frå oljeraffineriet på Mongstad i Nordhordland. Foto: Gwladys Fouche / Reuters

– Vi er på alerten og kan ikkje vere naive

På prosessanlegget for gass på Kollsnes i Øygarden, er det etablert eige beredskapsteam beståande av lokal leiing og tillitsvald, som dagleg går i møte for å følge situasjonen tett.

– Vi føler vi blir berørt av det som har skjedd dei siste vekene, seier klubbleiar for Industri Energi på Kollsnes, Odd Valvatne.

– Vi veit kor viktig dette anlegget er for levering av gass, så vi er på alerten og kan ikkje vere naive.

Når NRK besøker anlegget onsdag, står det ein politibil parkert utanfor ved inngangen. Dei bistår mellom anna med ekstra sjekk av folk som skal inn på anlegget.

Politidirektoratet: – Tek situasjonen på største alvor

Dette fordi politiet har sett i verk fleire tiltak for å auke beredskapen rundt norske olje- og gassinstallasjonar, skriv Politidirektoratet i ei pressemelding.

Der skriv dei at situasjonen blir tatt på «største alvor»

− Hendinga i Østersjøen gir grunnlag for å vidareføre og forsterke desse tiltaka, utan at vi kan gå nærare inn og kommentere på enkelttiltak. For politiet handlar det om å bidra til å redusere sårbarheit og sikre verdiar i ein usikker situasjon, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen.

Det er PST som har ansvaret for å vurdere trusselsituasjonen i Noreg. Vangen seier politiet er i tett dialog med dei.

– Det blir fortløpande vurdert om det er behov for å treffe tiltak som svarar på ein eventuell utvikling i trusselbiletet.

Vakter

På Mongstad er det også plassert ut vakter i forbindelse med at Vestland fylkeskommune har lagt sitt siste fylkestingsmøte til Mongstadhallen, som ligg like ved oljeraffineriet til Equinor.

– Det er ikkje vanleg at me har Securitas-vektarar på møta våre. Men Equinor er vertskapet vårt og dei har sagt at dei vil ha ein vakt som følgjer oss opp, og så kjenner me til at Equinor har ein auka beredskap no, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).

VEKTAR PÅ PLASS: Vestland fylkeskommune har fylkestingsmøte i Mongstadhallen, like ved oljeraffineriet til Equinor. Her er vektarar på plass, noko som er uvanleg på møta. Foto: Bård Siem / NRK

Også medlemsbedriftene i Offshore Noreg har bestemt seg for å heve sikringsnivået ved alle helikopterterminalar og forsyningsbasar, melder DN. Det skjer i samsvar med styresmaktene sitt råd om å auke beredskapen rundt olje- og gassinstallasjonar.