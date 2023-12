Entreprenørane ropar varsku

Anleggsbransjen i Sogn og Fjordane omfattar over 1.000 arbeidsplassar, og teiknar eit dystert bilete av åra som kjem. – Hadde det ikkje vore for Engebø-prosjektet, hadde det vore krise allereie, seier Thomas Østerbø i Entreprenørservice AS til Firda. Firmaet har 63 tilsette, omset for over 200 millionar.