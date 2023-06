Enova gir støtte til utbygging av ladestasjonar

Måndag 26. juni la Statens vegvesen fram sin plan for Samferdselsdepartementet for utbygging av offentlege ladestasjonar for tungtransport. I planen kjem det fram at vegtrafikken stod for ein sjettedel av Noreg sine klimagassutslepp i 2022. For å få dette talet ned ønsker regjeringa at meir tungtransport skal utførast av elektriske lastebilar. Då trengst også utbygging av elektriske ladestasjonar for køyretøya. Støtteordninga til Enova er planlagt å vare i to år, avhengig av utviklinga i marknaden.

I første omgang prioriterast strekningane frå Oslo til byane Stavanger, Bergen og Trondheim, i tillegg til strekninga Oslo-Svinesund. Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) reagerer overfor NRK på det ho kallar ei nedprioritering av ladeinfrastrukturen på vestlandskysten:

– Slik planen leggast opp, er det først i planfase 2 at det skal komme ladepunkt langs kysten vår, seier ho.