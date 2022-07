Enok Naustdal klar for HamKam

Enok Naustdal (16) frå Florø har signert ein treårskontrakt med Eliteserieklubben HamKam. Ungguten har vore ettertrakta og vore på prøvespel for Bodø/Glimt og Viking før valet landa på HamKam. Enok er veslebroren til Torje Naustdal (22) som spelar for Haugesund og Brage Naustdal (19) som spelar for Strømmen.