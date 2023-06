Enighet om revidert budsjett i Bergen kommune

Det er flertall for et revidert budsjett for Bergen kommune. Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt enige. Av de største endringene, er blant annet økt sosialhjelp.

I budsjettet er det satt av rundt 14 millioner kroner til å øke sosialhjelpen det neste halvåret, og rundt 28 millioner til neste år.

I tillegg har partiene blitt enige om å styrke tilskuddsordningen til varmepumper. Det vil si at alle privatpersoner i Bergen som har søkt om tilskudd til dette, vil få støtte.