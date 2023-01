Energigiganten Eviny blokkerer bygging av straumsparande veglys

CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Fylkesvegane i Vestland fylke blir lyst opp av til saman 35.000 veglys.

Veglysa sluker både energi og pengar, for dei aller fleste lyktestolpane har lyspærer som brukar langt meir straum enn moderne LED-pærer.

– Det blir jo spesielt vanskeleg no når straumprisane er så høge. Til saman kosta det rundt 60 millionar kroner i fjor.

Det seier einingsleiar Sigbjørn Rabbe ved fylkeskommunen si avdeling for infrastruktur og veg.

Kan spara 70 prosent

Dei neste ti åra planlegg Vestland å investera inntil 200 millionar kroner i straumsparande LED-anlegg langs alle fylkesvegane.

Ombygginga til LED-lys vil ifølge fylket meir enn halvera klimagassutslepp og straumutgifter for veglysanlegga.

– Med éi krone pr. kilowattime i straum og nettleige hadde me eit mål om å spara 20–30 millionar kroner årleg på ombygging til LED-lys. I tillegg får me då høve til aktiv styring og dimming om natta, og kan totalt spara opp mot 70 prosent, seier Rabbe.

Viss dei høge straumprisane held seg høgare enn éi krone framover, blir innsparingspotensialet altså langt større enn 30 millionar kroner årleg.

Bergen har flest veglys, og der står dei tett. Fylkeskommunen meiner Eviny hindrar ei effektiv omlegging til straumsparande LED-lys. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Eviny vil ikkje

Men det største energiselskapet på Vestlandet – Eviny (tidlegare BKK) – stikk no kjeppar i hjula for det straumsparande miljøtiltaket.

Som del av planen om å bygga om til LED, vedtok fylkespolitikarane i haust å overta alle dei 35.000 veglysa langs fylkesvegane i Vestland.

Eigarskap og drift av veglys i Vestland Ekspandér faktaboks Det er om lag 35.000 veglys langs fylkesvegane i Vestland.

Veglysa er i dag drifta og eigd på mange ulike måtar, i ulike selskap, av kommunar eller energiverk.

Dette har gitt store forskjellar i standard, vedlikehaldsetterslep, driftsnivå og prioriteringar.

I dag er veglysa fordelt på fylkeskommunen (25 prosent), Eviny sitt selskap Veilys AS (31 prosent) og kommunane (44 prosent).

Fylkeskommunen har i 2023 planlagt å lysa ut ein konkurranse for drift, vedlikehald og ombygging til LED for Hordaland Vest med Bergen og nærliggande kommunar.

Fylkesadministrasjonen hadde i dialog med Veilys AS forventa å kunna overta anlegga deira på fylkesvegar i bergensområdet for den bokførte verdien på rundt fire millionar kroner allereie i starten av 2023.

Men Veilys AS har ei pågåande ankesak med det europeiske frihandelsforbundet Efta (sjå eigen faktaboks). Derfor har Eviny sitt konsernstyre no bestemt seg for å setta på vent overføring av anlegg frå Veglys AS til Vestland fylkeskommune.

Fylkeskommunens første frist for å seia opp veglysavtalen for 2024 er 30. september 2023.

For mange av dei andre anlegga i kommunane er det planlagd ei kostnadsfri overtaking. Kjelde: Vestland fylkeskommune og Eviny AS

I dialogen med Eviny forventa fylkeskommunen å få overta dei 11.000 veglysa i Bergen og omland som er eigd og drifta av Eviny sitt dotterselskap Veilys AS.

Men Eviny har no varsla at dei førebels ikkje vil selja sine 11.000 veglys.

Grunnen er ei pågåande ankesak mot det europeiske frihandelsforbundet Efta (sjå faktaboks). Det er høgst uvisst når den blir avgjort.

Eviny i EFTA-sak Ekspandér faktaboks Eviny AS sitt heileigde dotterselskap Veglys AS eig eit stort tal av veglys på dei kommunale vegane i Bergen kommune, i tillegg til 11.000 av dei 35.000 veglysa langs fylkesvegar i Vestland fylke.

Bergen kommune eig 37,8 prosent av Eviny AS.

Veglys på Bergens kommunale vegar er og har vore drifta utelukkande av Veilys AS, utan konkurranseutsetjing.

Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) sitt kontrollorgan ESA konkluderte 6. juli 2022 at Bergen kommune har brote EØS-lovgjevinga for statsstøtte til Eviny (tidlegare BKK).

I følge ESA har Bergen kommune betalt for høg kompensasjon til Eviny for bunde kapital (eigarskap til veglysa), og for drift og vedlikehald av veglysa. ESA meiner denne overkompensasjonen strir mot EØS-avtalen.

Eviny har anka saka inn for EFTA-domstolen. Selskapet meiner vedtaket er feil og mangelfullt grunngitt, og at det ikkje føreligg overkompensasjon.

Eviny viser til at dei (dvs. BKK) i 1996 overtok Bergen Lysverker frå Bergen kommune. Straumnettet og veglysa hang så tett saman at det ikkje var praktisk mogleg å skilja ut veglysa og la kommunen behalda dei. Veglysa blei derfor «med på lasset», skriv Eviny.

Medan Eviny ventar på handsaminga i EFTA, har Veilys AS meldt attende til Vestland fylke at Eviny sitt konsernstyre har bestemt seg for å setta på vent prosessen med å selja veglys til Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Kjelder: Eviny og Vestland fylkeskommune

– Uheldig at Eviny blokkerer

Fylkesdirektør Rune Haugsdal er provosert over energigiganten:

«Fylkesdirektøren finn det uheldig at Eviny i praksis blokkerer for at fylkeskommunen og kommunane får overta veglysanlegg som forventa, og med dei uheldige kostnadsmessige og miljømessige konsekvensane dette får.»

I sakspapira skriv han at fylkeskommunen i dag betaler 11 millionar kroner årleg til Veilys AS for «eit i stor del utdatert anlegg med høgt straumforbruk.»

Fylkesdirektør Rune Haugsdal meiner veglysanlegga til Eviny er dyre og utdaterte og at selskapet no blokkerer eit økonomisk og miljømessig godt tiltak. Foto: Sølve Rydland / NRK

Med forventa høge straumprisar i 2023 ønsker fylkeskommunen å framskunda ombygging av gamle veglys.

«Dette arbeidet må setjast på vent», slår Haugsdal fast.

Også fylkespolitikar Sigbjørn Framnes i Framstegspartiet reagerer.

– Det er veldig synd at eitt selskap stoppar dette opp, slik Eviny no gjer: Dei blokkerer for heile planen om å spara fleire titals millionar kroner i året. Også klimamessig er det uheldig. Det blir ei forseinking på heile opplegget.

Eviny: – Privat sjølvstende

Ingen i Eviny eller dotterselskapet Veilys AS har denne veka stilt til intervju om kritikken frå Vestland fylke.

I eit brev til fylkeskommunen forklarer dagleg leiar Inge Husefest i Veilys AS kvifor Eviny likevel ikkje vil selja sine veglysanlegg no

«Den pågående saken for EFTA-domstolen vil gi avklaringer relevant for verdsettingen av alle veglysene Veilys AS eier, også veglysene på fylkesveg.»

Han medgir at Eviny dermed gjer omlegginga til straumsparande veglys vanskelegare:

«Eviny bremser prosessen med salg av veglysene. Vi har forståelse for at dette er ubeleilig».

Men han legg til at politikarane ikkje kan krevja at Eviny sel sine veglysanlegg:

«Politiske vedtak trumfer ikke privat autonomi (sjølvstende, red.mrk.)», skriv han.

Fryktar fleire års utsetjing

Likevel skriv Husefest at Eviny har intensjon om å la fylkeskommunen overta veglysa så snart saka i Efta er avklart og Eviny og fylkeskommunen «er enig om avtalevilkår og pris».

Men Eviny skriv til NRK at dei uansett kan vera med og skifta til LED-armatur saman med fylkeskommunen.

Fylkeskommunen ikkje har forståing for at Eviny vil venta på Efta-dommen:

– Me klarer ikkje å forstå argumentet per i dag. Og me fryktar at ei slik ankesak kan ta opptil fleire år, seier Rabbe.

Einingsleiar Sigbjørn Rabbe i fylkeskommunen fryktar at Eviny si avgjerd vil gi fleire års utsetjing av ombygging til straumsparande veglys. Foto: Privat

Konkurranseutsetting

I tillegg til meir enn halverte straumutgifter reknar fylkeskommunen med å spara 7 millionar kroner årleg ved å samla drifta av alle fylkesveglys.

«Gjennom samordning av drifts- og vedlikehaldsavtalar og konkurranseutsetting vil ein oppnå betydelege gevinstar,» skriv fylkesdirektør Haugsdal.

Han meiner Eviny si avgjerd reduserer verdien av ny konkurranseutsetting kraftig, fordi Veilys AS har hovuddelen av anlegga i dette området:

«Det medfører utsetting av planane for fornying, effektivisering og energisparing.»

– Det er i Bergen og områda rundt at veglysa er flest og står tettast. Utan Eviny sine veglys i bergensområdet blir det vanskeleg å få ein god driftsavtale og ei effektiv omlegging til LED, seier Rabbe.

Framnes i Frp er einig:

– Det seier seg sjølv at viss veglysa i Vestlandets hovudstad ikkje er med i ei slik utlysing, vil det få følger for dei som gir pristilbod.