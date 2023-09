Sigrun Aasland, Zero

– Rapporten illustrerer vi har ein skummel situasjon i Noreg. Resten av verda er på full fart inn i grøn energi. Vi har føtene limt fast til bakken med olje. Det er stor forskjell på «nokre investeringar i ein overgangsperiode» og det rekordhøge investeringsnivået den norske oljeskattepakken utløyste. Det er også stor forskjell på å levere gass til Europa no, og «utvikle, ikkje avvikle» norsk petroleumssektor. Samtidig som vi her heime brukar enorme menneskelege og økonomiske ressursar på å leite etter olje og gass i Noreg, investerer vi nesten ingenting i fornybar energi. Eg er bekymra for norsk økonomi. Vi risikerer å bli sitjande med olje og gass som ingen vil ha, samtidig som vi forseinkar det grøne skiftet i Noreg.

Eivind Berstad, Bellona

– IEA held fast på at det ikkje er behov for ny olje og gass. Dei har aldri sagt at det ikkje er rom for nye investeringar i olje og gass som sådan. Det kan vi stille oss bak, og det bør derfor ikkje lysast ut nye olje- og gasslisensar i Noreg. Det er ingenting i det IEA seier i dag som gir grønt lys for 26. konsesjonsrunde. IEA peikar på behov for investering i infrastruktur, og det bør Noreg følgje opp med infrastruktur for karbonfangst- og lagring for å redusere utslepp frå olje- og gass. Det er ingen tvil om at dette blir avgjerande for å unngå katastrofal global oppvarming.

Paal Frisvold, EU-rådgivar i Greenpeace Noreg

– IEAs oppdaterte vegkart for å nå 1,5-gradersmålet stadfestar at moglegheitsrommet har vorte mindre for å nå netto-nullutsleppsmålet for 2050. Det er dårlege nyheiter for klimaet og kampen mot klimaendringar. Likevel påpeikar IEA at målet blir nådd ved å akselerere innfasinga av null- og lågutsleppsløysingar. Rapporten trekkjer opp to scenario: Netto-null innan 2050, og eit «forseinka handlings-case». For begge scenario slår IEA fast at ingen nye olje- og gassprosjekt med produksjon frå og med slutten av 2020-talet må godkjennast. Sjølv for det forseinka scenarioet seier IEA at det ikkje er behov for å leite etter nye olje- og gassfelt frå i dag. Det er eit klart signal frå det leiande kunnskapsmiljøet i verda for olje og gass.