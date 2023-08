Enda et tre over veibanen i Bergen

Et tre har falt og ligger over veibanen like etter Knappetunnelen i Bergen, i retning mot Sandsli. Vegtrafikksentralen vet foreløpig ikke hvor stort tre det er snakk om. Entreprenør er kalt ut.

– Vi får se hvor stort eller lite dette treet er. Vi vet foreløpig ikke noe om dette, så jeg vil ikke synse noe om hvor lang tid dette vil ta, sier trafikkoperatør Stein Nestås.

Tidligere tirsdag ble Troldhaugtunnelen i Bergen stengt i sørgående retning på grunn av et tre i veibanen.