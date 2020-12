Én dømt og én frikjent for kidnapping av Reidar Osen

Det sier forsvarer Lukasz Niedzielski til NRK.

Han forsvarer 32-åringen som nå er frikjent for ranet av millionær og kunsthandler Reidar Osen i Bergen tingrett.

32-åringen ble likevel dømt til fengsel i to år og seks måneder for ranet av Petter Slengesol.

En 37 år gammel mann er dømt for begge punkter, til fem år og fire måneder i fengsel.

Forsvarer: – Vi er fornøyd

Begge er dømt til å betale oppreisning og erstatning til både Petter Slengesol og Reidar Osen.

Med ni måneders mellomrom ble Osen og Slengesol brutalt overfalt i Bergen i 2015.

Etterforskningen har vært lang og brokete, men først fem år etter har en dom falt i saken.

– Vi må nå gå grundig gjennom dommen, og vurdere eventuell anke. Jeg har nettopp fått den, sier 37-åringens forsvarer Kim Villanger.

– Vi er fornøyd med det retten har kommet frem til hva gjelder skyldspørsmålet er riktig. Straffutmålingen er noe stiv, men vi må komme tilbake til dette, sier 32-åringens forsvarer.

BUKSEBEVIS: Rettssaken fikk en uventet vending da det plutselig ble presentert nye DNA-bevis fra Reidar Osens bukse, lenge etter at rettssaken egentlig var over. Foto: Politiet

Forskjellige versjoner

Begge de tiltalte innrømmer å ha vært med på ranet av Petter Slengesol, men begge beskriver sin egen rolle som sjåfør.

I retten kom det frem tre helt forskjellige versjoner av bortføringen av Reidar Osen. Den ene tiltalte, 37-åringen, innrømmet å ha vært med på bortføringen, men hevdet at Osen selv stod bak det hele. DNA-bevis kobler han til stedet. Motivet til Osen skulle være å ramme rumenske fiender Osen skulle ha.

I dommen skriver retten at de ser trygt bort fra at Osen selv skulle fingert dette, og påpeker blant annet på at det ikke var noen forbindelse mellom Osen og de tiltalte.

«Det ville være temmelig tåpelig å inngå en avtale om en fiktiv utpressing med en tilnærmet ukjent», skriver retten.

DOM: Dommerne, med tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell i spissen, har dømt den ene mannen for begge ranene, mens den andre blir frikjent for Osen-ranet. Foto: Bjørnar Morønning / Pool / NTB

Uenige dommere

Den medtiltalte 32-åringen bedyrer derimot sin uskyld i Osen-saken. I hans tilfelle er det ikke DNA-bevis, noe retten også trekker frem.

De trekker frem særlig to bevis for at 32-åringen var med på det, nemlig den medtiltaltes forklaring og at bilen til 32-åringen var i området Osen ble forlatt, på samme tidspunkt som politiet fikk melding om ranet av Osen.

Men siden retten forkaster 37-åringens forklaring om at Osen selv fingerte ranet, mener de at det er for usikkert om han forklarer seg rett om at 32-åringen var med på det.

Retten er delt på spørsmålet. Tingrettsdommer Heinfjell vil dømme 32-åringen. Men de to meddomerne som utgjør flertallet mener at han ikke kan dømmes.

Det er ikke klart om påtalemyndigheten vil anke.

– Vi leser dommen og vil vurdere den nøye, sier politiadvokat Jørgen Henriksen, som var aktor i saken.

SLENGESOL: Petter Slengesol ble brutalt overfalt tidlig på året i 2015. Foto: Bjørnar Morønning / Pool / NTB

Nytt DNA-bevis

Reidar Osen mener på sin side at de to polske mennene var dem som overfalt han i bilen sin i Bergen sentrum, og bortførte han. Osen skal ha blitt banket opp, truet på livet, og vist en grav som de skulle legge ham i hvis han ikke betalte dem 2 millioner kroner.

Dommen var opprinnelig ventet å falle mellom 4. og 8. desember. Men 3. desember tok saken en ny vending.

Politiet hadde skaffet til veie et nytt DNA-bevis i saken, som knytter broren til 32-åringen til buksen Osen hadde på seg da han ble kidnappet.

DNA-beviset kom frem etter en ny analysemetode. Selv om rettssaken var ferdig, ble tatt opp igjen på ny.