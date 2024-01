En av tre ukrainske flyktninger vil bli boende i NorgeI

En av tre ukrainerne som har kommet til Norge de siste to årene sier de ønsker å bli. Over halvparten er usikre på om de ønsker å returnere når krigen er over. I fjor oppga én av fem ukrainere at de ønsket å bli værende i Norge etter krigens slutt. Det viser en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Siden Russlands fullskalainvasjon i Ukraina 24. februar 2022 har nesten 69.000 ukrainere fått innvilget kollektiv beskyttelse i Norge.(NTB)