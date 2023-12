Emma (20) hyllar at regjeringa er «festbrems»: – Mange russ opplever heilt forferdelege ting

Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Russefeiringa får kritikk for å ha opptaksprøver som ekskluderer mange elevar.

Regjeringa har lansert fleire tiltak for å dempa ekskludering, inkludert å flytta russefeiringa til etter eksamen, og forbod mot russeklede som fører til ekskludering.

Forbrukartilsynet vil få i oppdrag å føra tilsyn med aktørane som sel bilar, klede, utstyr og anna til russen.

Fleire russ er usamde i regjeringa sitt forslag om forbod mot russeklede, og meiner at dei må få bestemma sjølv kva dei vil gå i.

Elevorganisasjonen trur ikkje problemet blir løyst ved å fjerna klede, men ønskjer tilsyn av marknadsaktørane velkomen. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Opptaksprøver, avrøystingar, prøvefestar og audition. Ikkje alle som vil vera med i russegrupper, blir godkjende.

– Du blir kanskje invitert ein kveld til ei av russegruppene, og må då bevisa at du er «god nok» til å vera med. Eg synest at russetida på mange måtar er blitt ein slags opptaksprøve med kriterium for å få lov til å kalla seg russ, seier Emma Ingebrigtsen.

Ho var russ i Haugesund i fjor. Då danna ho ei eiga russegruppe, som var open for alle som ville vera med.

Fleire grep for å dempa ekskludering

Regjeringa lanserte torsdag fleire grep for «å dra i festbremsen» for russen:

Russefeiringa bør skje etter eksamen

Skular bør forby russeklede når det fører til ekskludering

På nyåret får Forbrukartilsynet i oppdrag å føra eit spesielt tilsyn med aktørane som sel bilar, klede, utstyr og anna til russen

Oppmodar både kommunar, skular og foreldre til å følgja meir med og ta grep

– Dette er viktig. Me treng ei endring, og dette er verkeleg eit stort steg i rett retning, meiner Emma Ingebrigtsen.

– Er det realistisk at eit forbod mot klede skal bli handheva?

– Mange vil sikkert vera usamde i det. Spesielt elevar som har brukt mykje pengar. Men jeg synest dette er ein god start. Dette er ikkje ei privatsak, men eit samfunnsproblem.

RUSSEBUSS: Det kan vera strenge opptakskrav for å få bli med på russebuss. Og mange russebuss-grupper lagar eigne klede. Det vil regjeringa no til livs. Foto: Carina Johansen / NTB

Tromsø går foran

Forslaget om å ha eksamen før russefeiringa, er noko som allereie er gjennomført i Tromsø.

Maja Sørensen Qvortrup er russepresident på Tromsdalen videregående skole.

– I år som dei siste åra, vurderer me å utsetja russetida litt, fordi me har sett at feiringa har gått utover eksamen. I tillegg bur me jo i Tromsø, og klima her er litt annleis.

– Det er jo veldig kaldt og dårleg vêr her framleis i mai, så det å utsetja russetida ein månad gjer ein veldig stor forskjell. I tillegg til at ein då faktisk får fokusert på faga.

Ho seier eit par veninner i Oslo har kommentert at det er jo faktisk veldig lurt.

– Me har jo sett at andre plassar i landet også har lagt merke til at, å ja, dette er jo smart! seier Qvortrup.

Russepresident Maja Sørensen Qvortrup ser berre fordelar med å flytta russefeiringa til juni. Særleg i Tromsø. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Russ meiner dei må få gå i kva dei vil

Men når det gjeld «negativ kleskode» fryktar komande russ rundt om i landet genserforbod til våren.

– Det er heilt tullete at dei skal bestemma kva me ikkje skal gå i, meiner Johan Mesel Hestad på Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG).

– Eg trur det er eit dårleg forslag frå regjeringa. Noko me må bestemma sjølv. Eg skjønar ikkje korleis dei har tenkt til å handheva eit slikt forbod, seier russepresident Yasir A. Mohammed.

– Kan russeklede føra til at folk blir haldne utanfor?

– Det er noko me i russestyret jobbar med. Eg trur at fleire russestyre i Noreg er opptekne av fellesskap og inkludering. Eg synest det blir feil at ein tradisjon plutseleg blir endra på.

UEINIGE I TILTAK: Russen på Kristiansand Katedralskole Gimle er kritiske til at nokon skal bestemma kva klede dei ikkje får gå i. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Regjeringa viser til at det er skular som lagar ordensreglar. Der er det opning for å innføra forbod mot ekskluderande gruppeklede dersom desse bidreg til eit dårlegare skulemiljø.

– Genserforbod kan vera med å løfta problemet. Men det løyser ikkje alt, og det kan vera vanskeleg å gjennomføra. Ein kan kjenna seg utestengd i russetida sjølv om folk ikkje har på seg genser på skulen.

Det meiner Rim Sophie Khalid, som er nestleiar i elevrådet på Edvard Munch videregående skole i Oslo.

POSITIV: Rim Sophie Khalid er einig i fleire av tiltaka, og oppmodar medruss til å ta ansvar. – Det viktigaste er at alle er inkluderte, seier ho. Foto: Privat

Andre elevrepresentantar om «russefestbremsing» Ekspander/minimer faktaboks Sara Clarke sit i ungdomsrådet på Voss og er leiar for Voss Unge Høgre. Ho går studiespesialiserande på Voss Gymnas. Ein kan ikkje bannlysa gruppeklede for ein skule. Då må det komma generelle klede for heile skulen. Eg synest det er rart, for det kjem ikkje til å endra noko. Det er strengt teke berre ein genser med logo på.

Det blir eit inngrep i fridommen til elevane og kva dei kan gå med på skulen. Ein kan ikkje bannlysa ein type genser.

Intensjonen er god, men det vil aldri endra korleis elevane sitt i grupper i kantina. Difor må regjerina heller sjå på det sosiale aspektet i skulen. Eg trur ikkje det å forby ein genser er måten å løysa det på.

Om eksamen: Eg synest ein burde framskunda eksamen før russetida. Det er ein lang tradisjon med russetid i mai som sluttar på 17. mai med eit stort russetog. Difor bør ein heller flytta eksamen. Stella Haagensen, russepresident, går på Elvebakken. Eg er uenig i at dei skal oppmoda til eit forbod mot russeklede. Dei kan heller komma med alternative løysingar. På Elvebakken har me ein felles genser for alle på skulen. Ekskludering er noko russestyret på skulane burde ta tak i.

Historisk har det gått ganske greitt med russetid under eksamen, eg ser ingen grunn til å flytta han.

Treng russetida ein brems? Ja, ein byrjar å prata om russetida altfor tidleg, og det går mykje pengar med i det. Det er bekymrande.

Fleire av selskapa som sel produkt eller tenestar for russ er altfor aggresive i marknadsføring og me ønskjer auka tilsyn i bransjen. Trygve Lien Kjølseth, sit i russetyret på Nesodden videregående. Eg er ikkje på buss, og kjenner meg ikkje ekskludert. Å droppa russeklede trur eg ikkje er nødvendig. Me har veldig stort fokus på at folk ikkje skal kjenna seg ekskluderte med tiltak som felles russekro, og klassevors. Det er viktigare å fokusera på å inkludera alle, enn å forby ein genser.

Treng russefeiringa ein brems? Det er mykje pengar som går med. Og det er folk som sit bak og tener mykje på dette. Dei pushar veldig, og det er ikkje særleg bra. Rim Sophie Khalid, er nestleiar i elevrådet på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Eg synest det er voldsomt å kalla det «festbrems». Ein brems høyrest ut som dei vil innskrenka russetida heilt.

Eg er eining i mange av tiltaka, fordi eg meiner skulen skal vere inkluderande for alle. Det er der me bruker det meste av tida vår.

Mange lagar russegrupper tidleg og det kan føra til at mange kjenner seg ekskluderte lenge. Det vil me ikkje ha noko av.

Fint at dei vil droppa namnegenser, dersom det har ført til at folk kjenner seg stengt ute. Samstundes er det to sider av saka. Mange har kanskje brukt mange pengar på det og vil bruka genserane. Men eg er meir for at folk skal kjenna seg inkluderte enn at folk skal ha på seg ein genser.

Det kan vere vanskeleg å gjennomføra. Ein kjem til å kjenna seg utestengd i russetida sjølv om folk ikkje har på seg genser anten på instagram eller på fritida. Det kan vere med å løfta problemet, men det løyser ikkje alt.

Alle har rett til å feira 13 års skulegong, men det at det skjer under eksamen er stressande. Mange er ute og rullar, og då får ein ikkje tid til å berre fokusera på eksamen. Eg er for at det blir flytta, slik ein kan feira med godt samvit.

Ein må laga gode og trygge rammer som samstundes ikkje avgrensar elevane. Det viktigaste er at alle er inkluderte.

Eg trur tiltaka kan verka positivt ved at me tenkjer over korleis me handlar i russetida, men i botn og grunn handlar det om haldningsendringar. Me må ta ansvar og visa at me bryr oss om kvarandre. Ansvaret ligg hos oss.

Tilsyn av aggressiv marknadsføring

Elevorganisasjonen trur ikkje problema blir løyste ved å fjerna klede. Men tilsyn av marknadsaktørane ønskjer dei velkomen.

– Dei har bidrege til eit helt enormt pengepress i russetida dei siste ti åra. Eit oppgjer med det er heilt på sin plass, seier leiar i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.

ELEVORGANISASJONEN: Petter Andreas Lona vil ha slutt på aggressiv reklame og sal i skuletida. Foto: Morten Andersen / NRK

På nyåret kjem barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til å gi Forbrukartilsynet i oppdrag å føra eit spesielt tilsyn med aktørane som sel bilar, klede, utstyr og anna til russen.

– Ungdomar melder om aggressiv og kanskje ulovleg marknadsføring. Dei fortel om situasjonar der ungdomar blir låste til avtalar om dyre kleskjøp med hemmelege kontraktar. Russen blir lett bytte for sterke kommersielle selskap. Dette kan ikkje fortsetja, seier Toppe til NTB.

Les også Frykten for utenforskapet

– Vanskeleg å gjera noko med russefeiringa

Det er fylkeskommunane som har ansvar for all vidaregåande opplæring.

Fylkesråd for opplæring i Akershus, Lise Hagen Rebbestad (H), seier det er lite anna enn haldningsarbeid skulane kan bidra med.

– Det er jo ikkje skulane som styrer russefeiringa eller kva tid ho skal starta. Det gjer russen sjølv. Då må regjeringa sjå på om dei skal flytta eksamen til før 17. mai, til dømes.

– Men skulane må jobba meir med det som handlar om inkludering og utestenging. Me må passa på at det ikkje finst område på skulane der russen får regjera, seier Rebbestad.