EM-trøbbel for TV2 – lynnedslag i Bergen truleg årsaka

Midt under Danmarks EM-åpning mot Slovenia gjekk TV2 si sending i svart. Kanalen melder sjølv at årsaka truleg er det kraftige uvêret som sundag ettermiddag braka laus over Bergen.

– Vi har hatt eit strømbrot i Bergen. Truleg forårsaka av eit lynnedslag. Det gjorde at straumen gjekk på Bergen Media City. I augenblinken vi fekk tilbake straumen fekk vi kampen opp, og no skal visst alt vera i orden igjen, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan Petter Dahl til NRK.

Det er mykje lyn og torevêr over Bergen. Klokka 18.45 melder Meteorologisk institutt at det er registrert 350 lyn dei siste 30 minuttane i Bergen