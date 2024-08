Elv truar Tindevegen

Tindevegen AS har sett seg nøydde til å gjere hastetiltak langs Tindevegen i Årdal. Mykje vatn har ført til at Fardøla har teke nytt leie ved Åresete og kome faretruande nær vegen, skriv Porten.no. Dagleg leiar i Tindevegen, Frank Eldegard, seier at dei innan vinteren må få ført kring 80 meter av elva tilbake i sitt opphavlege leie. Tiltaket er estimert til 250.000 kroner.