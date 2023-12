Elkem og Hydro får ikkje fritak for elavgift

I ein dom i Høgsterett blir det slått fast at Elkem og Hydro ikkje har krav på fritak for elavgift for heile produksjonslina. Dei to selskapa har vore usamde med skattestyremaktene i dette spørsmålet i ein tidsperiode frå 2014 til 2017. Høgsterett legg til grunn at fritaket berre omfattar kraft til bestemte trinn i produksjonsprosessen, og at skattestyremaktene har tolka dette på riktig måte. Elkem og Hydro fekk dermed ikkje medhald i at vedtaka måtte opphevast.