Elkem fryktar dei kan få for lite kraft

Elkem Bremanger fryktar for at dei kan få for lite kraft dersom det blir bygd et hydrogen- og ammoniakkanlegg nær Svelgen. Det skriv Fjordenes Tidende. Eit australsk selskap ønskjer å etablerer seg på Holmaneset utanfor Svelgen sentrum. Men verkssjef Arne Werge-Olsen på Elkem er uroleg for at det blir etablert ein ny kraftkrevjande industri. I eit høyringsinnspel til Bremanger kommune skriv han at eit slikt anlegg vil endre kraftsituasjonen i heile kommunen og regionen.