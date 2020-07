– Det er veldig høyt støynivå inne på tunet. Vi kan ikke sove en hel natt fordi det er bråk og tuting.

Randi Elisabeth Oppedal bor ved riksvei 13 i Hardanger ved den problematiske strekningen mellom Kinsarvik og Bjotveit nær Hardangerbrua. Strekningen er 12 kilometer lang. Likevel står bilister i kø i timevis ved flere flaskehalser hver eneste sommer.

I slutten av forrige uke tok trafikken seg opp for fullt. Strekningen er så smal at den ikke har midtstripe. Likevel kommer lastebiler og bobiler i hopetall.

– I år er det mange som aldri har kjørt en bobil eller dratt en campingvogn. De tror de behersker det, men får seg en real overraskelse når de kommer her, sier Oppedal.

Oppedal som bor langs strekningen sier hun helst vil sove andre steder enn hjemme til strekningen er utbedret.

– Det er en fortvilende situasjon. Jeg er veldig lei, sier hun.

FÅR IKKE SOVE: Randi Elisabeth Oppedal sier turister som står i kø på riksvei 13 i Hardanger forstyrrer nattesøvnen. Foto: Tale Hauso / NRK

Over 20 buss-forsinkelser i juli

Hver sommersesong siden Hardangerbrua åpnet for syv år siden har det vært trafikale problemer ved flere flaskehalser på riksvei 13 i Hardanger.

Sammenlignet med fjorårets sesong har trafikken i juni og i starten av juli avtatt noe.

I forrige uke økte trafikken derimot kraftig med opp mot 900 flere daglige passeringer. Døgntrafikken ligger omtrentlig på 3500 kjøretøy.

Hans Petter Skare kjører tungtrafikk på strekningen. Han sier han hadde håpet sommertrafikken ville være bedre i år uten de utenlandske turistene. Der tok han feil.

– Det er dessverre minst like ille i år. Jeg har måttet flytte biler og løse opp i trafikkork flere ganger, sier Skare.

Driftsleder i busselskapet Tide for ruten mellom Voss og Hardanger, Andreas Røthe, sier det har vært over 20 lengre forsinkelser på strekningen så langt i juli.

– Det er nesten daglig forsinkelser på over en time. Vi har passasjerer som mister korresponderende busser og tog hver eneste dag, sier Røthe.

Se bilder fra tidligere somre:

Her på strekningen mellom Bjotveit og Kinsarvik i 2018. Foto: TALE HAUSO / NRK Både tungtrafikk, bobiler og busser kjører på den trange strekningen uten midtstripe. Bildet er fra strekningen i 2019. Foto: Randi Elisabeth Oppedal / Privat Det har vært trafikkaos på strekningen i syv år. Her fra sommeren 2017. Foto: Tale Hauso / NRK I juli i år var det bom stopp på riksvei 13 mellom Bjotveit i Kinsarvik. Foto: Tale Hauso / NRK Trailere og busser på den trange strekningen i 2019. Foto: Arne Bu Det var ikke god klaring da to trailere skulle passere på riksvei 13 i Hardanger i fjor sommer. Foto: Randi Elisabeth Oppedal / Privat Randi Elisabeth Oppedal knipset dette bildet fra strekningen i 2019. Foto: Randi Elisabeth Oppedal / Privat Politiet måtte rykke ut til strekningen tirsdag denne uken for å dirigere på strekningen. Foto: Paul Henriksen / Politiet

– Kjører med klump i magen

Senest tirsdag fikk politiet melding om en bobil som hadde kjørt seg fast på strekningen. Det ble meldt om hundre meter lange køer. Politioverbetjent Paul Henriksen ble kalt ut for å dirigere på stedet.

– Vi har hatt problemer her med dirigering før, men ikke sånn som i år. Det har vært et daglig problem i det siste og vi regner med det kommer til å skje oftere fremover, sier Henriksen.

Funksjonsleder ved Odda Ambulansestasjon, Ole Johnny Bukve, sier det er ren flaks at de daglige trafikkorkene ikke har hindret utrykninger.

– Vi har en liten klump i magen når vi får turer utover der fordi vi kan risikere å bli stående fast altfor lenge og ikke kommer frem i tide. Det er noe vi har i bakhodet hele sommeren, sier Bukve.

Foto: Manuela Bjotveit

Ønsker strakstiltak

Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, sier kommunen har god dialog med Vegvesenet for å få bevilget penger til strakstiltak på riksvegen.

– AKUTT SITUASJON: Ordfører i Ullensvang kommune, Roald Aga Haug, mener situasjonen for dem som bor og kjører på strekningen daglig er helt akutt. Foto: Tale Hauso / NRK

– Strekningen mellom Kinsarvik og Kyrkjenes ligger inne i Nasjonal transportplan med 84 millioner kroner til 2021. Vi har samtidig ambisjoner om å få bevilget 20 millioner ekstra til strekningen Kyrkjenes-Bjotveit for å kunne utbedre noen av de verste problemområdene.

Kan ikke love penger

John-Ragnar Aarset (H) er statssekretær i Samferdselsdepartementet, og har selv kjørt strekningen.

– Det er åpenbart at veien skriker etter utbedring, sier han.

Men han kan ikke love at det kommer penger til å gjøre tiltak på veien.

– Vi må prioritere strekningen opp mot veldig mange andre prosjekter i landet. Selv om samferdselsbudsjettet har økt med 80 prosent de siste årene, så er køen med prosjekter veldig lang, sier Aarset.

ALVORLIG: John-Ragnar Aarset (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet, synes det er alvorlig at nødetater mener trafikkorker kan hindre utrykninger. Foto: Ole Berg-Rusten

Statens vegvesen har allerede planlagt utbedringer for strekningen, ifølge Aarset. Han sier små grep som utretting og utviding av veien, vil løse mange problemer.

– En fordel hardingene har er at det ikke er de svimlende summene som skal til for å få gjort ganske mye, og man har kommet lenger i planleggingen enn hva man kanskje så for seg for ett eller to år siden. Nå er det egentlig bare å finne rom i budsjettet, sier han.