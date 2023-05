Elfly vil gje regionalpolitisk gevinst

Det vil gje vesentleg regionalpolitisk gevinst å opprette ei elflyrute mellom Bergen og Førde. Dette går fram i ein fersk rapport utarbeidd av Transportøkonomisk Institutt. Ruta vil gje betre samarbeid på tvers av Vestlandet og raskare frakt av pasientar og tilsette i Helse Vest. Ein viktig føresetnad for suksess er statleg støtte, at ruta legg til rette for dagpendling og den har tilstrekkeleg med avgangar, heiter det i rapporten. Illustrasjonsbildet er av Widerøe sitt 9-seters elfly.