Elever tilbake på Salhus skole

Elever og ansatte på Salhus skole i Bergen er nå tilbake på skolen. Undervisningen går igjen som normalt etter at skolen ble evakuert tidligere i ettermiddag. Brannvesenet har kontroll på et branntilløp i et nabobygg. Ingen personer er skadet. Årsaken er så langt ikke kjent.