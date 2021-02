På Fridalen skolen i Bergen er det så trangt om plassen at skolen har tatt i bruk dårlig ventilerte korridorer til morsmålsundervisning, spesialundervisning og stasjonsarbeid for de minste elevene.

Kommunen har fått streng beskjed om at forholdene må skjerpes.

FAU-leder Anette Edvardsen har nå fått nok, og håper funnene etter tilsynet gjør at kommunen tar grep.

Nordfløyen på skolen er leid ut til Fridalen barnehage, en privateid barnehage for 90 barn. Kontrakten utløper oktober i 2021, men kommunen har forlenget kontakten med ytterligere ett år. BT omtalte saken først.

– Kontrakten må ikke forlenges. Vi ser ingen andre gode alternativer, sier Edvardsen.

SFO-tilbud i klasserom

SFO på Fridalen mangler egne arealer og bruker klasserom på skolen etter skoletid. Dette gjør det vanskelig å legge til rette for lek og aktivitetstilbud for barna, forklarer Edvardsen.

– Lærerne som disponerer klasserommene får ikke tilgang før ungene skal ut av klasserommet fra SFO. SFO kan heller ikke rigge klasserommet til å være et skolefritidstilbud. Det blir mye triksing og miksing, og er en dårlig løsning for SFO, sier hun.

Skolen mangler også lokaler for praktiske og estetiske fag. Dette er fag myndighetene mener skolene skal bruke mer tid på i årene fremover.

– Vi tenker at større arealer kunne hatt bidratt til mange kvaliteter for totalopplevelsen av en god skole. Skolen trenger grupperom og kreative rom, sier Edvardsen.

Skolen har vært i hardt vær de siste årene, med flere lærere og foreldre som har vært bekymret for det psykososiale miljøet på skolen for elever og lærere. Skolen har hatt høye mobbetall, og 17 lærere har varslet om mistillit til rektoren.

Edvardsen tror at skolebygget er med på legge press på arbeidsforholdene og elevenes trivsel.

Press på barnehage- og skoleplasser

Flere skoler i Bergen har for lite kapasitet til skole- og barnehageplasser.

– Det er elevtallsøkning over tid som gjør at man kommer i den situasjonen. Barnehagen ble leid ut da skolen hadde plass, sier kommunaldirektør Marius Arnason Bøe i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

I 2006, da kontrakten ble inngått, var situasjonen på Fridalen helt annerledes. Da var elevtallene spådd til å minke, og ifølge Bøe var det på den tiden god nok plass på skolen. Siden har skolen fått 200 flere elever. Kontrakten med barnehagen ble sist fornyet i 2015.

– Vi har plikt til å tilby barnehager nok i kommunen. Dette er en barnehage som har vært i lokalene i mange år. Nå går kontrakten mot slutten, og vi må vurdere hva vi gjør videre med lokalene.

Han sier kommunen allerede har gjort flere arealendringer på skolen for å få plass.

– Det er gjort grep underveis for å tilpasse dette, og nå må vi gjøre ytterligere grep, sier Bøe.

FAU-lederen mener på sin side at all plass på skolen allerede er brukt opp. Biblioteket på skolen er allerede halvert for å frigjøre plass, ifølge Edvardsen.

Forlenger kontrakten

I gjeldende skolebruksplan, som går ut i 2021, står det at det på sikt kan vurderes å avslutte leieforholdet med barnehagen og ta i bruk arealene til skole.

– Vi må vurdere om skolen har behov for lokalene til egen drift, men også ivareta behovet for barnehageplasser. Barnehagene er en viktig del av nærmiljøet. Her må vi sjonglere og gjøre viktige vurderinger, sier Bøe.

Bøe vedgår at plassmangelen på skolen kan ha bidratt til konflikter på arbeidsplassen.

– Trangboddhet bedrer ikke arbeidsforholdene hverken for elever eller lærere, sier han.

– Jobber på spreng med å finne plass

I slutten av denne måneden skal en ny skolebruksplan på høring i kommunen. Innen den tid jobber flere personer i kommunen på spreng med å finne løsninger på plassproblemene, forteller Bøe.

– Når blir situasjonen bedre for elevene på Fridalen skole?

– Så fort som mulig. Vi gjør det vi kan. Vi har frist til sommeren med å lukke tilsynet, og det må vi klare slik som med alle andre tilsyn.