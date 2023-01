Elevar sendt heime etter kraftig vind i Måløy

Ein forventar at Måløybrua blir stengt i periodar i dag. Brua stenger automatisk dersom vinden passerer 32 meter i sekundet og det er i ettermiddag registrert vindkast på 32,52 m/s. Rektorane på Skram skule og Vågsøy ungdomsskule har tidlegare i dag sendt elevane heim grunna vind. Elevane som må over Måløybrua vert sende heim før vinden blir for gale, skriv Fjordenes Tidende. Det er venta fleire vindkast på rundt 30–32 meter i sekund utover dagen.