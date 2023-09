Elevar ber om fleire sitjeplassar

Elevar på nye Førde vidaregåande skule meiner det er for få sitjeplassar i kantina, skriv Firda.

– Folk må ofte dele på stolane, vi sit to og to på kvar stol fordi det er fleire bord enn stolar i kantina, seier elev Pia Nordvik til avisa.

Rektor Mats Bryne seier administrasjonen har bestilt inn ekstra bord og stolar og vil sjå moglegheitene for å skyve timeplanen til neste år, slik at alle ikkje et lunsj på same tid.