Elbilforeningen oppgitt over statsbudsjettet: – Klimafiendtlig

Elbilforeningen reagerer på at det bare er bensin- og dieselbiler som får redusert årsavgift i budsjettet. NAF mener elbilovergangen bremses. – Klimafiendtlig og uforståelig at bilen må forurense for å få avgiftslette, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, om regjeringens forslag. Elbiler får nå høyere nivå på trafikkforsikringsavgift – kjent som årsavgift – enn fossilbiler.

Avgiften for fossilbiler settes ned fra 8,38 kroner per dag til 7,60 kroner per dag, mens den for elbiler går opp til 8,70 kroner per dag.

NAF reagerer også. – Vedum gjør overgangen til elbil vanskeligere, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. (©NTB)