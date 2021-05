Ektepar nekta å dra på karantenehotell etter sydentur – får 40.000 i bot

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Eit ektepar i 60-åra landa på Flesland i midten av april etter å ha vore på reise i Spania. I tråd med reglane skulle dei ha brukt karantenetida på hotell.

Men det ville dei ikkje.

– Hovudregelen no er at dei som kjem inn i landet må på karantenehotell. Det finnast unntak, men ingen av desse slo til i dette tilfellet, fortel politiadvokat Laila Skeide.

Krav om opphald på karantenehotell ved framkomst Noreg vart innført 19. mars.

Ifølgje Skeide meinte ekteparet at det ville vere vel så trygt å reise heim til seg sjølve.

Utanlandsturen vart ikkje rekna som nødvendig, og no må kvar av dei betale 20.000,- kroner i bot.

– Desse bøtene er standardiserte, fordi det er eit poeng å ha lik behandling for alle som bryt reglane, seier politiadvokaten.

Til saman får ekteparet 40.000 kroner i bot.

– Vi har ikkje fått svar på korleis ekteparet stiller seg til bota, legg Skeide til.

6. april opplyste Ullensaker kommune at rundt 30 personar var meldt etter å ha stukke av frå hotellet dei skal sitte i karantene i etter utanlandsopphald.

Smitta hadde besøk i eigen heim

Ekteparet i Bergen er ikkje dei einaste som no må betale dyrt for ikkje å overhalde reglene for smittevern.

Ein mann i 20-åra frå Førde i Sunnfjord har fått bot på 20.000 kroner for brot på isolasjonsplikt etter at han var bekrefta smitta.

Den unge sunnfjordingen skal hatt besøk av andre i sin eigen heim i perioden han skulle vere isolert.