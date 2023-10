Ekstraordinært medlemsmøte i Årdal Ap

I kveld er det duka for ekstraordinært medlemsmøte i Årdal Arbeidarparti etter at det blei kjent at Hilmar Høl trekkjer seg som ordførarkandidat.

– Vi skal vedta den vidare prosessen for å vedta ein ny ordførarkandidat, seier leiar for Årdal Ap Christian Sønstlien.

Høl har vore blant dei mest markante Ap-arane på Vestlandet dei siste åra., som ordførar, leiar i Sogn og Fjordane Ap og nestleiar i Vestland Ap. Han sat fram til i vår i Ap sitt mektige sentralstyre.